Komende uitzending: Fotografie van de rafelzone, carrière na je pensioen en een miljoen voor Afrika

ARNHEM - Zaterdag 21 januari in Gelderse Koppen

Zwerffotografie

APELDOORN - Roelof Rump komt regelmatig bij het slaaphuis voor dak- en thuislozen. Niet voor een bed, maar voor de mensen die daar rondhangen. En altijd neemt hij zijn fotocamera mee. Roelof noemt zichzelf straatfotograaf. Met zijn foto's laat hij zien waar wij liever onze ogen voor sluiten: de rafelzone van onze samenleving. Het voelt voor Roelof als een persoonlijke missie. Eerder in de politiek lukte het hem niet om deze mensen de aandacht en respect te geven die ze verdienen. Met zijn foto's hoopt hij ons iets milder te stemmen over de mensen die leven op straat.

Carrière na je pensioen

AMMERZODEN- Ze stamt nog uit de tijd dat meisjes niet gingen studeren, maar netjes trouwden. Maar toen de kinderen oud genoeg waren, kon ze het niet laten. Marie-José Enders, echtgenote van de huisarts in Ammerzoden, ging studeren. En met succes! Op haar 68ste werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar in de antrozoölogie. Een antrozoöloog houdt zich bezig met de relatie tussen mens en dier. Ze is de eerste en de enige antrozoölogieprofessor van Europa.

Een miljoen voor Afrika

CULEMBORG- Toen hij meer dan 30 jaar geleden op missie naar Afrika ging, werd hij geraakt door het land en zijn bevolking. Henk van Kesteren zet zich samen met zijn vrouw al 55 jaar in voor Afrika. Ze lieten speciaal een werkplaats bouwen aan hun appartement van het seniorencomplex waar ze wonen. Daarin maakt Henk allerlei spulletjes van restmateriaal, die ze verkopen. Ze hebben bij elkaar al meer dan een miljoen euro aan verschillende projecten geschonken.