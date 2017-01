Vrouw van 82 met rollator de cel in

EDE - De politie van Ede keek maandag even raar op toen ze aankwam bij een supermarkt die melding had gedaan van diefstal. De betrapte winkeldief die door medewerkers in een kantoor was gezet in afwachting van de politie, bleek 82 jaar oud.

De vrouw had voor zo'n vijftien euro aan etenswaren gestolen. 'Eenmaal op het politiebureau zorgde dat voor een vreemd beeld op de cellengang', blikt de politie Ede terug op haar Facebookpagina. Rollator In principe mag een verdachte niets aan persoonlijke spullen meenemen naar de cel, maar voor de 82-jarige dief werd een uitzondering gemaakt. De bejaarde vrouw mocht haar rollator bij zich houden. Ook hoefde ze niet in een gewone cel, maar in een (iets grotere) zogeheten ophoudcel. Overigens heeft de 82-jarige daar maar kort ingezeten. Volgens de politie mocht ze al snel naar huis. 'Jong geleerd of ouderdom?' 'Bij mensen op deze leeftijd kan het natuurlijk door de ouderdom komen dat ze dergelijke dingen doen. Helaas zijn er ook mensen op leeftijd die hier misbruik van maken en willens en wetens spullen stelen. Het is dan aan de collega’s de juiste inschatting te maken. Jong geleerd of ouderdom?', aldus de politie Ede op Facebook.