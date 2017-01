Vastgebonden jongen (11) ligt uur lang hulpeloos in speeltuin

Foto: Pixabay

ZUTPHEN - Een 11-jarige jongen uit Zutphen is in een speeltuin in zijn woonplaats vastgebonden met kippengaas. Na een uur werd hij bevrijd door een buurtbewoner die hulpgeroep had gehoord. Dat meldt dagblad de Stentor dinsdag.

De mishandeling vond vorige week maandag plaats aan het J.C. Bloemplein in de wijk Leesten. De jongen verklaarde tegenover de politie dat hij op straat werd aangesproken door een voor hem onbekende groep van vier jongens en één meisje. Na wat duw- en trekwerk werd hij vastgebonden en onder een glijbaan achtergelaten. Geschrokken en beduusd De moeder van het slachtoffer zegt in de Stentor dat haar zoon niet gewond is geraakt. 'Hij is vooral geschrokken en beduusd, maar heeft er verder lichamelijk niets aan overgehouden. Wat ik vooral niet begrijp is dat andere kinderen zoiets in hun hoofd halen. Wie doet en bedenkt nou zoiets?' De politie is een onderzoek begonnen. Tips zijn welkom op 0900-8844.