Politie op zoek naar man met glazen oog na babbeltrucs

ULFT - Winkeliers in Ulft zijn het afgelopen weekend slachtoffer geweest van babbeltrucs. De politie roept de ondernemers op om altijd aangifte te doen bij dergelijke oplichting.

'Wij kunnen op dit moment melden dat het om getinte of donkere mannen gaat', meldt Politie Oude IJsselstreek. 'Een van de mannen heeft waarschijnlijk een glazen oog.'

De politie geeft aan dat er op dit moment niet meer informatie bekend is over het signalement van de mannen. Over de exacte werkwijze van het duo is niets bekend gemaakt.



De politie geeft aan dat mensen met meer informatie over de mannen zich mogen melden.