Droom is over: geen schaatsmarathon op natuurijs in Arnhem

ARNHEM - De Arnhemse ijsclub Thialf is er niet in geslaagd de organisatie van de eerste marathon op natuurijs in de wacht te slepen. Schaatsbond KNSB kende de organisatie toe aan het Groningse Noordlaren.

Om kans te maken op de organisatie van die schaatsmarathon eiste de KNSB een ijsdikte van drie centimeter. Volgens ijsmeester Gerrit Wijers van de Arnhemse club was dat niet haalbaar: 'Het is net iets meer dan één centimeter. Het is niet de -8 of -10 geworden, die we gehoopt hadden. Want dan hadden we vaker kunnen overlagen.'

Willem Hut van de KNSB maakte vlak voor de middag bekend dat de eerste marathon op natuurijs woensdagochtend in Noordlaren wordt gehouden.

Hieronder een overzicht van andere natuurijsbanen in onze provincie:

Arnhem STG Rijn IJssel

Apeldoorn De Nieuwe IJsbaan

Bennekom Dijc

Culemborg SSV Lek en Linge

Doetinchem IJD96

Ede Edese IJsvereniging

Harderwijk IJsclub Vol Moed

Hattem IJsvereniging Hattem

Hattemerbroek/Wezep IJsclub Excelsior

Herveld STG Exerceo

Heumen SNH Heumen

Hummelo Hessenrijders

Lievelde IJsbaan Lievelde

Lochem Lochemse IJsclub

Neede Needse IJsclub

Nijkerk SSV Nijkerk

Oosterbeek Oosterbeekse IJsvereniging

Renkum Renkumse IJsvereniging

Tiel De Pinguin

Tolkamer IJsvereniging Rijnwaarden

Uddel IJsbaan Meerveld

Ulft Schaats- en fietsgroep Ulft

Vierhouten Oranje IJsvereniging Vierhout

Wageningen ST Wageningen

Zutphen Zutphense ijsvereniging