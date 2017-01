Kans op schaatsmarathon in Arnhem klein

ARNHEM - IJsmeester Gerrit Wijers heeft er een hard hoofd in dat vandaag in Arnhem de eerste marathon in 2017 op natuurijs wordt verreden. Volgens Wijers heeft het niet hard genoeg gevroren.

Om die marathon te mogen organiseren is er volgens schaatsbond KNSB drie centimeter ijs vereist. Om dat te bereiken had het vannacht harder moeten vriezen in Arnhem.

IJsmeester Wijers van de Arnhemse IJsclub Thialf: 'Het is niet de -8 of -10 geworden, die we gehoopt hadden. Want dan hadden we vaker kunnen overlagen.' De ijsdikte in Arnhem is nu maar net iets meer dan één centimeter.

IJsmeester Wijers vertelt:

IJsstrijd verloren

Arnhem hoopte maandagavond in de race te zijn om de eerste marathon op natuurijs te kunnen organiseren. Het zou dan wel grote concurrent Haaksbergen moeten verslaan. Daar was het ijs al iets beter dan in Arnhem.

Om 8.00 uur vanmorgen meet Willem Hut van de KNSB in Haaksbergen de ijsdikte. Als Arnhem ook op drie centimeter had gezeten, was Hut vervolgens daar ook komen meten. De kans lijkt klein dat de wedstrijd toch nog in Arnhem wordt gehouden.

Zie ook: