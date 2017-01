VIDEO: 'Nijkerker die overleed na aanhouding verzette zich hevig'

NIJKERK - De 30-jarige man uit Nijkerk die is overleden na zijn arrestatie verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding in Amersfoort. Ook maakte hij een verwarde indruk, dat zeggen ooggetuigen tegen RTV Utrecht.

De man werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden nadat hij vluchtte omdat agenten hem aan de kant wilde zetten. In de cel werd de man onwel, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is de man overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart.

Beelden van RTV Utrecht:

De getuigen vertellen dat er veel politie aanwezig was om de man te overmeesteren. De man schreeuwde en schold. Ook zeggen de getuigen dat ze de indruk hadden dat de man in ieder geval nog in leven was toen hij werd afgevoerd.

