Een paard van sneeuw in vijf uur tijd

DOORWERTH - Satya Lebeau uit Doorwerth maakte in vijf uur tijd een paard van sneeuw. Het paard lijkt op haar eigen paard Nino. 'Alleen de nek is wat korter, anders valt het hoofd eraf.'

Het sneeuwpaard ligt op de stoep bij een privé-parkeerterrein in Doorwerth. Het zijn daarom voornamelijk buren die komen kijken en volop foto's maken.

Het was de bedoeling dat ze maar haar zoontje en haar vriend een sneeuwpop zou gaan maken. Toen zij op zich lieten wachten, begon Lebeau met het maken van een paard. 'Ik ben er van elf tot vier uur 's middags mee bezig geweest', vertelt de paardenliefhebster.

Hier meer sneeuw dan in Amsterdam

Drie jaar geleden kwam ik vanuit Amsterdam in Doorwerth wonen. In de stad is bijna geen sneeuw, hier is heel veel', vertelt Satya Lebeau enthousiast. Het is voor het eerst dat ze aan het boetseren is geslagen met sneeuw.

Sneeuw als klittenband

'Het is heel goede sneeuw, het was net klittenband.' Het sneeuwpaard ligt er al een paar dagen en is volgens Lebeau door de vorst 'een beetje dikker' geworden. 'Je ziet nog nergens schade, je kunt de ogen en manen goed zien.'