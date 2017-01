Moet Volkert van der G. opnieuw de cel in?

Foto: ANP

APELDOORN - Volkert van der G. uit Apeldoorn hoort vandaag of hij terug de cel in moet. De Amsterdamse rechtbank doet daar uitspraak over.

Het Openbaar Ministerie heeft geëist dat Van der G. terug de cel in moet omdat hij een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben overtreden. Volgens de advocaat van Van der G. heeft de rechtszaak alles te maken met de houding van zijn cliënt tijdens de gesprekken die hij moet voeren met de reclassering. Die zouden moeizaam verlopen. Zie ook: Houding tegenover reclassering reden mogelijke nieuwe celstraf