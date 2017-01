Krijgt Gelderland de eerste marathon op natuurijs en moet Volkert terug de cel in? Dit is het nieuws van dinsdag

APELDOORN - Krijgt Gelderland de eerste marathon in 2017 op natuurijs? De rechtbank buigt zich over de dubbele moord in een café in Nijmegen en moet Volkert van der G. weer terug de cel in? Dit is het nieuws van dinsdag 17 januari.

Het is spannend in Arnhem. Want wellicht wordt daar voor het eerst in 2017 een marathon op natuurijs verreden. De Arnhemse baan op 't Cranevelt heeft concurrentie van Haaksbergen. Waarschijnlijk wordt vanochtend bekend of de marathon doorgaat en of Arnhem de gelukkige is.

Broers vermoord

In mei 2016 worden twee Marokkaanse broers neergeschoten in de Nijmeegse wijk Malvert. Twee broers worden aangehouden op verdenking van de moord: Bjorn en Gjordan D. De rechtbank buigt zich vandaag opnieuw over de rechtszaak.

Volkert van der G. opnieuw de cel in?

En gaat Volkert van der G. uit Apeldoorn opnieuw de cel in? Die vraag wordt vandaag beantwoordt door de Amsterdamse rechtbank. Het OM eist dat omdat de moordenaar van Pim Fortuyn één van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating heeft overtreden.