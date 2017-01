Ex-burgemeester Renkum: 'Ik heb mijn lesje geleerd'

RENKUM - De opgestapte burgemeester van Renkum is op zoek naar een nieuwe burgemeesterspost. Dat zegt Jean Paul Gebben in een interview met het vakblad Binnenlands Bestuur. 'Ik heb mijn lesje geleerd', zegt Gebben.

'Ik ben een mens. Ik ben door schade en schande wijzer geworden en ik wil verder', zegt de voormalig burgemeester van Renkum die na een avond stappen op de Arnhemse Korenmarkt in de problemen kwam.

'Het was een smeuïg plaatje'

Jean Paul Gebben (52, VVD) was dronken en bleek later op uitgerekend die avond oproepdienst te hebben. Dagblad de Gelderlander publiceerde foto's van een dronken Gebben met een jong meisje. Dat blijkt een vriendin van zijn zoon te zijn.

‘Drie kussen op de wang. Gewoon omdat we afscheid namen', vertelt Gebben. 'Er was niets gebeurd, maar het was een smeuïg plaatje voor de Gelderlander. Allerlei onzinverhalen werden door de media verspreid, maar toen ik de foto zag wist ik wel dat het fout zat.’

'Je weet: dit wordt glijden'

Het besluit om op te vertrekken komt nadat Gebben zich in een gesprek met de krant vergist over de data waarop hij oproepdienst heeft. ‘In de consternatie vergis ik mij in een datum en de volgende dag staat er met grote letters in de krant: Burgemeester Gebben liegt over oproepdienst. Denk je nou echt dat ik was gaan stappen als ik had geweten dat ik piket had? Maar je weet ook: dit wordt glijden en je kunt je nergens aan vasthouden. Misschien steunen 12 van de 23 raadsleden je als het erop aankomt, maar dat wil je niet. Je bent burgemeester van alle mensen.’

'Dit had nooit mogen gebeuren'

Gebben zegt nu, 9 maanden later, dat hij nog steeds achter het besluit staat om op te stappen. Binnenlands Bestuur vraagt de ex-bestuurder wat hij de vertrouwenscommissie van de gemeente waar hij zijn oog op laat vallen vertelt over deze affaire.

‘Om te beginnen: open kaart spelen. Zoals ik nu ook doe. Ik kan iedere gemeenteraad vertellen: dit had nooit mogen gebeuren, maar het is gebeurd en ik heb mijn lesje geleerd. Er was nooit iets, niet in Renkum en niet in Raalte, waar ik wethouder ben geweest – vergeet dat niet. Ik kan zeggen dat ik zestien jaar bestuurlijke ervaring heb, maar ik realiseer mij dat dit weinig zegt over je kwaliteiten.’

Zie ook: