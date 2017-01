(FOTO'S) Genieten! Op de Posbank ligt nog steeds tot wel 20 cm sneeuw

RHEDEN - Op steeds meer plekken verdwijnt de sneeuw, maar op de Posbank is daar niets van te merken. Het natuurgebied bij Rheden ligt nog bedekt onder een witte deken.

Op sommige plekken ligt nog steeds tot wel 20 centimeter sneeuw. De Posbank ligt een stuk hoger en daardoor blijft de sneeuw daar langer liggen. Wandelaars maken daar gretig gebruik.

Via de auto is de Posbank inmiddels weer via de Diepesteeg in De Steeg te bereiken. Wie gaat genieten van de sneeuw moet wel oppassen voor takken die kunnen afbreken, meldt de gemeente Rheden.

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

