Nephertog uit Barneveld opnieuw achter de tralies, dit keer in Ierland

ARNHEM - De man uit Barneveld die door het leven gaat als Hertog Marc-Anthonie van Wilderoden-d'Aragon blijft een spoor van ellende veroorzaken door zijn oplichtingspraktijken. Dat meldt Omroep Brabant.

De nephertog werd in 2010 op Koninginnedag opgepakt. Een dag voor hij met pracht en praal zou trouwen in de basiliek in het Brabantse Oudenbosch, met een achtgangendiner in Paleis Het Loo in Apeldoorn als sluitstuk. Hij kreeg twaalf maanden cel.

Tegenwoordig woont hij met zijn vrouw in Ierland, waar hij volgens Ierse media dure spullen uit winkels steelt en die verkoopt op de Ierse variant van Marktplaats. De nephertog heeft met zijn vrouw drie kinderen en ze zijn nog steeds getrouwd, vertellen Ierse journalisten aan Omroep Brabant.

Vlucht naar België

Nadat hij in 2015 wordt betrapt op diefstal in een winkel, met behulp van een kinderwagen zonder kind, wordt zijn huis doorzocht. De politie vindt drie dure bladgouden spiegels. Anthonie wordt op borgtocht vrijgelaten, maar als snel wordt hij weer gepakt, omdat hij een handtas van 900 euro aan het stelen is. Weer laten ze hem op borgtocht gaan en Anthonie vlucht naar België.

Voor de rechtbank in Dublin

In 2016 wordt hij met behulp van een internationaal opsporingsbevel opgepakt en stond hij afgelopen week terecht in Dublin. Tegenover de rechtbank verklaart hij dat zijn vrouw en kinderen vertrokken zijn naar Amerika. De nephertog vertelt dat hij ging stelen omdat hij geen andere manier had om aan geld te komen. De rechtbank veroordeelt hem dit keer tot twee jaar cel.

