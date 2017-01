Posbank weer bereikbaar via De Steeg, wel oppassen voor vallende takken

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

ARNHEM - Het natuurgebied de Posbank is weer met de auto te bereiken via de Diepesteeg in De Steeg. Dat meldt de gemeente Rheden.

De wegen naar de Posbank waren sinds vrijdag dicht door de sneeuw. De wegen waren spekglad en bovendien waren veel takken van bomen afgevallen. Sommige takken lagen midden over de weg. De gemeente Rheden is druk bezig om de takken weg te halen. De gemeente waarschuwt mensen die willen genieten van de sneeuw nog wel voor vallende takken in het natuurgebied. Vanuit Rheden zijn het Bezoekerscentrum Veluwezoom en Veluwetransferium Posbank ook zonder problemen bereikbaar. Daar is het nog steeds mogelijk om bijvoorbeeld te langlaufen. De andere toegangswegen vanuit Velp en Rheden zijn nog dicht.

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden