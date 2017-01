Arnhem kanshebber voor eerste marathon op natuurijs

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Schaatsbaan 't Cranevelt in Arnhem is één van de twee kandidaten voor de eerste marathon in 2017 op natuurijs. De andere gegadigde is de ijsbaan in Haaksbergen.

Voor een marathon op natuurijs moet het ijs minimaal drie centimeter dik zijn. De matige vorst die vannacht wordt verwacht is gunstig voor de ijsdikte. De landelijk natuurijscoördinator marathon van de KNSB, Willem Hut, is dinsdag om 08.00 uur in Haaksbergen om de ijsdikte te meten. Hut weet dan al hoe het met het ijs in Arnhem is gesteld. Mocht 't Cranevelt ook op drie centimeter zitten, dan brengt hij een bezoek aan Arnhem. Eindigen de ijsbanen gelijk qua dikte, dan wordt gekeken naar de kwaliteit van het ijs en de weersvoorspelling. Als de marathon in Arnhem plaatsvindt, dan komen er tweehonderd schaatsers naar 't Cranevelt: honderd vrouwen en honderd mannen. Zij staan bij de KNSB geregistreerd als landelijk marathonrijder. Eerder vandaag liet de ijsmeester van sportbedrijf Arnhem, Gerrit Wijers, al weten dat de omstandigheden niet ideaal zijn, maar dat de strijd nog niet wordt opgegeven.