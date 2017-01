Slaapzak over? Nachtopvang is er blij mee

HARDERWIJK - 'We zijn bijna door de voorraad heen en dit zijn moeilijke tijden voor de mensen die op straat moeten leven' vertelt Otto Meijer op Radio Gelderland. Otto werkt al 32 jaar bij Iriszorg en doet in de rubriek Gelderland Helpt een oproep voor dekens en slaapzakken.

Mensen die op straat leven kunnen bij de Nachtopvang terecht voor een slaapplek, een kopje koffie, een warme maaltijd of een lekkere douche. Meijer: 'Vanwege het koude weer proberen wij zoveel mogelijk mensen van straat te houden'.

Met de kou extra slaapplekken

Hoeveel mensen in Harderwijk op straat leven is niet helemaal bekend. 'Wij kennen er 14, maar er is ook nog een groep die niet naar de opvang wil komen, vanwege psychische problemen.' De opvang heeft tien bedden staan, maar tijdens deze dagen worden er extra slaapplekken in huis gecreëerd. 'Wij weigeren niemand tijdens deze omstandigheden', laat Meijer weten. De opvang is op dit moment vanwege de winterse omstandigheden gratis, normaal moeten ze 1,85 euro betalen per nacht.

Nooit dekens genoeg

Aan de mensen die ervoor kiezen om niet naar de opvang te gaan worden dekens uitgedeeld. 'Het probleem is alleen dat de mensen die op straat leven niet altijd hun dekens meenemen, ze laten deze vaak op hun slaapplek liggen, dus dekens hebben wij nooit genoeg'.

Naar aanleiding van de oproep van Otto Meijer kwamen er al verschillende reacties van mensen binnen die een deken of slaapzak wilde aanbieden, maar meer reacties zijn zeker welkom. 'De Nachtopvang in Harderwijk is slechts een voorbeeld, we hebben meerdere vestigingen waar we dekens en slaapzakken kunnen gebruiken'.