Komen the Stones terug naar het Goffertpark?

Mick Jagger tijdens het concert in het Goffertpark 2007. Foto: ANP

NIJMEGEN - In 2007 traden ze voor het laatst op in het Gofferpark in Nijmegen: The Rolling Stones. En misschien komen ze deze zomer terug. De Stones-fanclub IIOR brengt het gerucht naar buiten dat ze op vrijdag 14 juli misschien optreden in Nijmegen.

'Rumoured', staat er achter Goffertpark Nijmegen vermeld op de website van de fanclub IIOR. De fanclub legt uit: 'dit zijn optredens die niet officieel zijn bevestigd. Het optreden kan doorgaan, maar het kan ook zomaar zo zijn dat het nooit gaat gebeuren.' Gemeente en Mojo weten van niets Bij concertorganisator Mojo zijn in elk geval nog geen signalen dat de Stones komen, reageert een woordvoerster bij dagblad de Gelderlander. En ook bij de gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor de exploitatie van het Goffertpark, is niets bekend over de komst van The Stones. Zie: Stones-fans houden adem in: komen ze naar Nijmegen? (deGelderlander.nl) Volgens Ticketmaster staat op 12 juli Guns N' Roses nog in het Nijmeegse park geprogrammeerd. Stones in de regen in 2007 Op YouTube zijn verschillende video's te vinden van fans die er bij waren toen The Stones op 8 juni 2007 voor het laatst in een regenachtig Gofferpark stonden. Het optreden maakte toen onderdeel uit van A Bigger Bang Tour. In juni 1995 deden Stones ook al het Goffertpark aan tijdens de Voodoo Lounge Tour.