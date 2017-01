Reizigers lastiggevallen op station Barneveld; politie zoekt man

BARNEVELD - De politie is op zoek naar een man die reizigers op station Barneveld-Zuid heeft lastig gevallen. Er is een Burgernetbericht verstuurd, maar de man is nog niet aangetroffen.

Het gaat volgens de politie om een negroïde man met een bordeauxrode jas en een grote spijkerbroek.