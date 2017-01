Oeps! Alweer een foutje op een straatnaambord

DIEREN - Een foutje op een bord bij het station in Dieren. Er staat Prinsestraat en dat moet natuurlijk PrinseNstraat zijn.

Het bord is tijdelijk neergezet, vanwege de werkzaamheden bij het station in Dieren. Het station en de doorgaande weg in Dieren gaan op de schop. Met het project Traverse Dieren moet de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Het foutje werd ontdekt door iemand die een tweetje stuurde naar de redactie van Studio Rheden. De gemeente Rheden hoopt dat projectorganisatie Traverse Dieren dit foutje oppakt.

Het is niet het eerste foutje met borden binnen de gemeentegrenzen. Eerder hing er bij Velp twee bewegwijzeringsborden met daarop Zuthpen terwijl het Zutphen moet zijn.

Zie ook

Wat klopt er niet aan dit nieuwe verkeersbord in Velp?