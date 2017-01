Geschrokken bewoners Nederasselt bijeen op info-avond over aanvaring stuw

NEDERASSELT - De gemeente Heumen heeft in allerijl ook een informatiebijeenkomst over het ongeluk met de stuw georganiseerd voor de inwoners van Nederasselt. Dat heeft waarnemend burgemeester Marriët Mittendorff besloten na een gesprek met inwoners van Nederasselt, tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen vrijdag in Grave.

Bij alle ruim driehonderd adressen van het dorp is zaterdag een brief met een uitnodiging bezorgd om maandagavond naar het dorpshuis te komen. Als reden voor de bijeenkomst schrijft de gemeente dat het besef leeft 'dat de aanvaring met de tanker op 29 december 2016 bij de Stuw van Grave/Nederasselt heeft heel wat losgemaakt bij de inwoners van Nederasselt en omstreken.'

'De gevolgen hadden rampzalig kunnen zijn'

'Volgens mij zijn we door het oog van de naald gekropen', schreef Esther Jacobs kort nadat de met benzeen gevulde tanker dwars door de stuw voer en drie meter naar beneden viel. Ze is voorzitter van de dorpsraad van Nederasselt.

Theo Derks, een inwoner van Nederasselt die het dagelijkse nieuws over het ongeval op de voet volgt bevestigde het gevoel dat leeft onder zijn dorpsgenoten vorige week nog. 'Het leeft enorm inderdaad, omdat de gevolgen rampzalig hadden kunnen zijn. Als het schip hier was ontploft, dan was de brug er gewoon niet meer geweest waarschijnlijk. En misschien de helft van Nederasselt of Grave ook niet meer.'

reportage dinsdag 10 januari 2017

'Nu met een sisser afgelopen'

Het steekt de mensen die in de buurt wonen ook dat ze zo slecht geïnformeerd zijn. 'Het ongeval zelf kun je niet voorkomen', zegt Derks. 'Maar je kunt wel een goed plan hebben klaarliggen om de bewoners op z'n minst afdoende te informeren.

De berichtgeving omtrent de burgemeester van Heumen, Paul Mengde (inmiddels opgevolgd door Marriët Mittendorff), dat die ook veel te laat is geïnformeerd, ook dat toont aan dat de maatregelen die genomen zijn om de bewoners te informeren niet afdoende zijn geweest. En dat gevoel leeft ook nog steeds. Het is met een sisser afgelopen nu, maar het had ook anders kunnen zijn.'

Volgens Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat lopen de werkzaamheden om een nooddam aan te leggen bij de stuw in Grave volgens schema. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de dam die tijdelijk wordt gebouwd voor de stuw. Nadat vorige week werkzaamheden aan de bodem zijn begonnen zijn er inmiddels twee hoopjes stenen boven water te zien.

video vordering werkzaamheden door Nederasselt Nieuws

Volgende week dinsdag scheepvaart hervat

Dinsdag 24 januari verwacht Rijkswaterstaat dat de dam klaar is. Eerst moest er een 2,3 meter hoge vloer gebouwd worden voor de dam. Daarop komt nog 5,6 meter. Uiteindelijk komt de dam dan uit op 7,90 meter. Verder zegt van Beerendonk dat de Maas een regenrivier is. 'We proberen het waterpeil op de goede hoogte te brengen maar zijn ook afhankelijk van de regenval de komende dagen.'

Toch denkt Rijkswaterstaat dat volgende week dinsdag de stremming voor de scheepvaart kan worden opgeheven. Van Beerendonk verwacht dat de scheepvaart dan gewoon hervat kan worden. 'Op het moment dat de tijdelijke dam gereed is proberen we direct de stremming eraf te halen', aldus Van Beerendonk.

Zie ook: