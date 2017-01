Politie stuit op dertig lachgaspatronen en maakt zich zorgen

NIJMEGEN - De politie Nijmegen stuitte aan de Havenweg langs de Waal op een stuk of dertig lachgaspatronen. Deze worden door mensen, voornamelijk jongeren, gebruikt als verdovend middel.

In de jaren 90 was lachgas, dat in wordt geademd uit een ballon aan een slagroomspuit, al populair. Daarna verdween het even van de markt, maar inmiddels grijpen weer steeds meer jongeren naar een slagroomspuit. Een zorgwekkende ontwikkeling, zo schrijft de politie Nijmegen op Facebook na de vondst van de dertig gebruikte patronen.

'Veel mensen denken dat lachgas volkomen veilig is. Er zijn echter wel degelijk risico's als je teveel of te vaak neemt. Wanneer je lachgas direct vanaf de spuitbus inneemt, kun je je mond en luchtwegen bevriezen. Je kunt je verwonden omdat je je bewegingen minder goed onder controle hebt of zelfs flauw kunt vallen.'

Bovendien kan te veel lachgas, en dus te weinig zuurstof in de hersenen en een gebrek aan vitamine B12, leiden tot neurotische problemen.