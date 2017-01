Ballonvaarder zwaargewond in woestijn Dubai

HARFSEN - Ballonvaarder Jelke Haven uit Harfsen is zaterdag zwaargewond geraakt bij een landing in de woestijn bij Dubai.

Een woordvoerder van de familie zegt dat hij in het ziekenhuis ligt en dat zijn toestand ‘kritiek, maar stabiel’ is. De passagiers zijn ongedeerd. Haven heeft als piloot al duizenden vaarten op zijn naam staan. Hij wordt in de Verenigde Arabische Emiraten regelmatig ingehuurd voor vluchten met een heteluchtballon.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk en wordt onderzocht.