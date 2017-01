Amai! Filmpje van Arnhemse studenten in Antwerpen gaat viral

ARNHEM - 'Dit had ik nooit verwacht. Toen het 16.000 keer was bekeken dacht ik: wow, wat is dit?'

Twee studenten van het ROC Rijn IJssel in Arnhem liepen stage in Antwerpen en kwamen de nodige taalverschillen tegen. Het filmpje dat ze er over maakten is inmiddels ruim 200.000 keer bekeken. 'Dat vind ik heel gaaf', zegt Fay van der Sluijs uit Zutphen. Ze liep samen met medestudent Wisse Overbeek uit Terborg vier maanden stage in de Vlaamse stad.

Muilen en pompbak

Wisse krabde zich achter zijn oren toen een Vlaamse collega hem vroeg om de planten water te geven. 'De plantenspuit staat onder de pompbak. Maar wat is een pompbak?' Fay stond met haar mond vol tanden toen werd gevraagd of ze in het weekend nog gemuild had. 'Dat betekende of ik nog had gezoend', lacht de Zutphense.

Taart

Omdat het filmpje zo'n succes is, trakteerde de opleiding Fay en Wisses klas vandaag op taart. Ideeën voor nog een viralfilmpje zijn er nog niet, maar Fay heeft wel goesting in nog een hit op internet: 'Ik hoop dat die net zo leerzaam kan zijn als dit filmpje en toch ook zo grappig en simpel.'

Goesting naar meer

De twee moeten nu volop aan de bak om hun studie camerajournalistiek af te maken. Wisse: 'Ik moet nog een documentaire maken en daarna ga ik verder studeren.' Allez blokbeesten, ga maar snel studeren voor uwen concoursen (en niet te veel pintelieren)!

Meer taalverschillen zien? Bekijk het filmpje van de Arnhemse studenten hieronder!