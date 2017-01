Schipper die de stuw bij Grave ramde had niet gedronken

GRAVE - De schipper die de stuw bij Grave beschadigde had niet gedronken, blijkt uit bloedonderzoek.

De Slowaak van 52 jaar ramde zijn schip eind december tegen de stuw tussen Nederasselt en Grave. Daardoor raakte de stuw zwaar beschadigd en kwam het scheepvaartverkeer stil te liggen.

De politie meldt dat het technisch onderzoek nog in volle gang is.

Schipper zit thuis

De schipper zit thuis en is niet aan het werk. 'Het incident heeft een ontzettende impact op hem gehad', zegt Cor Radings van Gefo shipping group, het moederbedrijf van de rederij waar het schip onder valt. Radings: 'Het heeft hem geraakt, en hij heeft daar ook ondersteuning bij gekregen. Na de aanvaring is hij ook kort ter observatie opgenomen in ziekenhuis. Hij is direct dezelfde avond afgelost. Er is een andere kapitein en bemanning aan boord gekomen. Lopende het onderzoek en zijn herstel zit hij thuis.'

Behoorlijke impact

Radings wil geen uitspraken doen over de oorzaak van de aanvaring. 'Zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt, willen we daar geen uitspraken over doen.' Hoe ver het schip precies naar beneden is gestort bij de aanvaring kan Radings niet zeggen. 'Wel is duidelijk dat het een behoorlijke impact is geweest, die het schip overigens wel heeft doorstaan. Het gaat om een dubbelwandig schip, dat voldoet aan de laatste veiligheidseisen. De lading benzeen is in aparte ruimtes opgeslagen.'

Het schip is na de aanvaring naar Moerdijk gevaren, daar is de lading benzeen overgepompt. Sindsdien wordt onderzoek gedaan naar de schade aan het schip. 'Er moet nog onderzoek onder de waterlijn worden gedaan', zegt Radings.

Schadeclaims

De schade aan de stuw bij Grave en voor andere schippers loopt in de miljoenen. Hoe veel claims er inmiddels zijn ingediend bij de verzekeraar van het schip is nog niet duidelijk. 'Dat laten we afhandelen door de verzekeraar.'

