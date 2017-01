Nachtwerk op het station in Dieren, mogelijk overlast

DIEREN - Omwonenden van het station in Dieren kunnen de komende twee nachten overlast hebben van werkzaamheden. Er komt een nieuwe voetgangersbrug en daarvoor moet de bovenleiding aangepast worden. Dit gebeurt tussen 00.00 en 05.00 uur.

De stalen constructie van de brug, die momenteel wordt gebouwd in een fabriek in Almelo, wordt vanaf eind februari in delen naar Dieren gebracht. Op het parkeerterrein op de hoek Noorder Parallelweg-Koningin Julianalaan wordt er verder gewerkt aan de brug.

In het weekend van 8 april komt de voetgangersbrug op zijn definitieve plek. In dat weekend wordt er opnieuw dag en nacht gewerkt, zijn de perrons dicht en rijden er bussen in plaats van treinen.