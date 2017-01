Schaatsclub Thialf geeft race om marathon nog niet op

ARNHEM - Elke vorstperiode kent een race om de eerste schaatsmarathon op natuurijs. Op schaatsbaan 't Cranevelt in Arnhem zitten de omstandigheden tegen, maar de ijsmeester geeft nog niet op.

IJsmeester Gerrit Wijers van sportbedrijf Arnhem verwacht dat er vanavond weer water wordt uitgereden over de baan. Het besproeien van de baan staat aan de basis van het ijsmaken, maar het kan eigenlijk pas vanaf drie graden vorst. 'Twee dagen geleden zagen de vooruitzichten er nog heel goed uit, maar het verandert met de dag.'

Volgens de ijsmeester staat alles en iedereen klaar om in actie te komen, mocht er genoeg ijs liggen. Maandagochtend is nog gesproken over een mogelijke marathon, maar alles begint met het ijs. 'Voor een marathon moet ik minimaal 2,5 a 3 centimeter ijs hebben. Dat ga ik zoals het er nu uitziet niet halen. Het vriest nu -0,1 graad, dat zegt genoeg.'

De ijsmeester gaat hoe dan ook door met de voorbereidingen, want ook zonder marathon willen de leden van schaatsclub Thialf maar wat graag het ijs op.