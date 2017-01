Hogenkamp niet in Nederlands Fed Cupteam

ULFT - De Doetinchemse tennisster Richel Hogenkamp reist niet mee naar Wit-Rusland met het Nederlands Fed Cupteam. Dat heeft bondscoach Paul Haarhuis maandag bekend gemaakt.

'De linkerpols van Richel is op dit moment helaas nog niet volledig hersteld', stelt Haarhuis tegenover de KNLTB. 'Ik hoop dat het herstel spoedig komt, zodat ze er in april weer bij kan zijn.' Michaëlla Krajicek is de vervanger van Hogenkamp.



De 24-jarige Doetinchemse had in december last van een ontstoken pees in haal pols. Een operatie moest de oplossing bieden. Afgelopen week speelde ze weer een wedstrijd voor de Australian Open, maar daar werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitse Mona Barthel.