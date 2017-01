Sneeuw bestreden met 3,4 miljoen kilo zout

ARNHEM - Om de gladheid in Gelderland te bestrijden, heeft Rijkswaterstaat sinds donderdagmiddag bijna 3,4 miljoen kilo zout gestrooid. Dat meldt woordvoerder Sandra van der Zweep maandagmiddag.

Om de wegen in de provincie begaanbaar te houden, is sinds oktober vorig jaar ruim 9 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is bijna een vijfde van wat er in het hele land op de weg is beland.

Strooiwagens blijven rijden

Volgens woordvoerder Van der Zweep had Rijkswaterstaat aan de start van het winterseizoen 200 miljoen kilo strooizout ter beschikking. Een kwart daarvan is al gebruikt.

Ook vanavond en vannacht zal er weer volop worden gestrooid. Van 18.00 uur tot dinsdagmiddag 12.00 uur is in het hele land code geel van kracht vanwege de gladheid. Het blijft dus oppassen op de weg.