Burgemeester Berghoef hoopt op jonge opvolger in Aalten

ULFT - Bert Berghoef beleefde maandag zijn laatste dag als burgemeester van de gemeente Aalten. Arnold Gerritsen neemt tijdelijk het stokje van hem over. Ondertussen wordt er gezocht naar een nieuwe burgemeester. Berghoef hoopt dat een jong iemand zijn plaats over zal nemen.

'Je moet je realiseren als oude knar, dat je een keer ruimte moet maken voor een jonge', aldus Berghoef. In dezelfde leeftijd namen afgelopen periode ook burgemeester Leppink-Schuitema van Montferland en Jan de Ruiter van Zevenaar afscheid. Dit voorjaar zal ook burgemeester Thijs van Beem van de gemeente Winterswijk plaats maken.

Een hele generatie van burgemeesters verdwijnt daarmee en maakt plaats voor een jonge ambitieuze lichting. 'Ik zie om me heen enorm veel vakmanschap en wijsheid. Dus ik heb alle vertrouwen in al die jonge burgemeesters. Ik hoop dat voor Aalten echt een vernieuwende jonge burgemeester aantreedt.'

De 68-jarige Berghoef begon in 2005 als burgemeester van Aalten. Zijn beslissing om nu te stoppen heeft geen specifieke reden. 'In elk vak moet je een keer stoppen, dus in dit vak ook, zegt Berghoef nuchter. 'Laten we het niet moeilijk maken, niet allerlei diepgravende psychologische opmerkingen.'

De burgemeester kijkt terug op twaalf jaren met hoogte- en dieptepunten. In augustus bijvoorbeeld werden Aaltenaren opgeschrikt doordat politieagenten een verwarde man neerschoten op de Grote Maote. 'Maar dat is geen dieptepunt, dat is een situatie die je zo snel mogelijk moet verhelpen.' Berghoef spreekt dan ook van een succesvolle afhandeling van het incident. 'Ik denk het wel. Niet alleen door mijn aanpak, maar door de aanpak die we gekozen hebben.'



Arnold Gerritsen neemt de taken van burgemeester Berghoef voorlopig waar. Een vertrouwenscommissie heeft nu de taak een profielschets op te stellen voor de nieuwe kandidaat. De commissie heeft inwoners van de gemeente gevraagd mee te denken door middel van het invullen van een online enquête.