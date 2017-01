Bijna alle telefoons uit MediaMarkt Apeldoorn gejat

De MediaMarkt in Apeldoorn. Foto via Google Maps

APELDOORN - Bijna alle telefoons zijn gestolen uit de MediaMarkt in Apeldoorn. Dieven verschaften zich toegang tot de multimediagigant en namen alleen mobieltjes mee.

In de winkel staan her en der schermen, de politie doet daarachter sporenonderzoek. Vestigingsdirecteur Peter van den Maagdenberg vindt het oervervelend: inbrekers kraakten zijn winkel en namen, zo schat hij, 90 procent van de mobieltjes uit zijn winkel mee.

Klein maar waardevol

Van den Maagdenberg: 'We moeten de balans nog opmaken. De toestellen aan de wand, daarvan hangen er nog maar een paar. Eerder werden in Hengelo en Den Bosch ook al veel telefoons gestolen. Het is een klein product met veel waarde, dat je makkelijk meeneemt.'

Hij ziet wel verbanden met de eerdere inbraken, ook al is dat een aanname. 'De politie doet op het moment onderzoek. De inbrekers zijn écht superprofessioneel te werk gegaan, hebben alles netjes opengemaakt en meegenomen.'

'Dit kost geld'

Volgens de gedupeerde vestigingsdirecteur lijkt de schade aan zijn winkel mee te vallen, hoewel natuurlijk voor veel geld is buitgemaakt. 'Het ergste vind ik dat de telefoons weg zijn; dat betekent altijd verlies, ook omdat de hele situatie omzet kost', besluit Van den Maagdenberg.