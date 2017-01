Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl. 2: Politie test elektrische motor!

ARNHEM - Het Groene Oosten voor een duurzamer Gelderland, elke dinsdag op Omroep Gelderland.

Tijd voor een spectaculaire test: de politie test de elektrische motorfiets! Motoragenten Marc & Sjoerd testen samen met André elektrische motoren op snelheid, inhalen, rijden over trappen en meer. Is de elektrische motor een duurzaam alternatief voor de politie?

Nog maar een week geleden is Alliander in hun nieuwe bedrijfspand getrokken. Hoewel nieuw…? Vijfennegentig procent van het oude pand is verwerkt in het nieuwe pand. Daarnaast is Dominique Hermans van de afdeling Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen constant op zoek naar andere duurzame toepassingen voor het gebouw én hun netwerk. Want het bedrijf heeft zich als doel gesteld om over 4 jaar 40% circulair te willen inkopen. We krijgen een uitgebreide rondleiding.

Verder gaan we op bezoek bij een Wagenings bedrijf dat een camerasysteem heeft ontwikkelt dat nauwlettend de groei van gewassen monitort om zo de teelt te kunnen optimaliseren.

Aansluitend nemen we een kijkje in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. De wijk is sociaal - stedenbouwkundig zo opgezet dat het toeristen trekt uit heel Europa. Hun streven is om een wijk zonder gasverbruik te worden.

André gaat samen met Marian aan de slag met twee oude stoelen. Wat voor topproduct zullen zij dit keer van maken?

Dit en meer zie je dinsdag 17 januari om 18:20 uur in Het Groene Oosten op Omroep Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.