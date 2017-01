'Als het tien graden vriest kan iedereen ijs maken', ijsmeesters halen alles uit de kast

OOSTERBEEK - Met een paar dagen vorst in het vooruitzicht maken ijsmeesters in heel Gelderland lange nachten om zo snel mogelijk beschaatsbaar ijs op hun baan te krijgen.

'Sneeuw, laat je het liggen of haal je het eraf? Als het een klein beetje is kan je het beter laten liggen want dan vriest alles sneller aan, maar is het teveel dan isoleert het en kun je het er beter afhalen.' En dan is de gevallen sneeuw slechts één van de vele dilemma's waar ijsmeester Sjon Grobbee van de Oosterbeekse IJsvereniging mee te maken krijgt.

Keuzes maken

Op de baan in Oosterbeek staan twee grote unimog's klaar om uit te rukken. 'We kunnen borstelen, dweilen, sproeien en schaven' verklaart Grobbee. Het hangt van de omstandigheden en het gebruik af welk instrument de ijsmeester in zet. In eerste instantie wordt vooral gesproeid.

Juist nu het overdag bijna niet vriest en 's nachts slechts matig moeten ijsmeesters al hun kennis en kunde aanspreken. 'Je moet zeker vijftien keer de baan sproeien voor je open kan. Als het hard genoeg vriest is het water aangevroren als je ronde erop zit en kun je na het bijvullen gelijk door. Als het maar een paar graden vriest moet je eerst wachten.'

Zon is de grootste tegenstander

De baan in Oosterbeek is al volledig bedekt met ijs, maar het is nog erg pokdalig. Sommige stukken liggen nog los 'vooral de noordelijke bocht, daar staat de zon er overdag op.' aldus Grobbee. Overdag stopt hij vooralsnog met sproeien. 'Het vriest niet hard genoeg, het water dat je erop legt is toch weer twaalf graden dus misschien is dat juist slecht voor de ijsgroei.'

Als het maandagnacht genoeg vriest verwacht de ijsmeester dat zijn baan dinsdagochtend open kan. 'Daar haal ik graag een nachtje voor door, dat hoort er ook bij.' Grobbee hoopt dat de baan dan open kan zijn tot vrijdagmiddag, als naar verwachting de dooi weer inzet.