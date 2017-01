Annemiek van Vleuten vooral als knecht in Tour Down Under

LYNDOCH - Annemiek van Vleuten startte als één van de vedetten van het peloton in de Tour Down Under.

Maar tot dusverre speelt de 34-jarige wielrenster uit Wageningen nog geen hoofdrol. Ze cijfert zich als knecht weg in de Australische Orica-Scott ploeg.

Van Vleuten rijdt vooral in dienst van Amanda Spratt, die na de eerste etappe de leiding pakte in het klassement. Zelf had ze in die etappe wat last van haar maag. Inmiddels is Van Vleuten hersteld en onderscheidt ze zich nu als waterdraagster.

Morgen is de vierde en laatste etappe van de Tour Down Under.