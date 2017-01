Nijkerker overlijdt na aanhouding

NIJKERK - Een 30-jarige man uit Nijkerk is maandag in de cel in Houten gezet en later overleden. Hij werd opgepakt vanwege zijn rijgedrag in Amersfoort.

Agenten wilden hem rond 00.45 uur aan de kant zetten vanwege zijn rijstijl. De man ging ervandoor en kon aan de Langestraat worden aangehouden. Hij verzette zich bij zijn aanhouding. Eenmaal in het cellencomplex in Houten werd hij onwel, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij in de loop van de nacht. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart. Getuigen die van het incident in Amersfoort beelden hebben gemaakt worden opgeroepen deze te delen met de politie. Of de aanhouding verband had met het overlijden van de Nijkerker is nog onbekend.