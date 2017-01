Meerkamper Sintnicolaas weer volop in training na polsoperatie

STELLENBOSCH - Eelco Sintnicolaas is weer volop in training na zijn polsoperatie.

De 29-jarige meerkamper uit Apeldoorn is momenteel op trainingskamp in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. Hij keert komend weekend weer terug.

"Ik ben alles weer aan het opbouwen. De pols is so far so good, maar zeker nog niet zo sterk en belastbaar als vroeger. Maar tot nu toe ben ik tevreden". meldt de voormalig Europees kampioen.

De atleet werd in september geopereerd aan zijn pols, waar hij al anderhalf last van had. Sintnicolaas mocht tot eind 2016 niet aan atletiek doen en kon louter revalideren in het zwembad.