Begraafplaatsen nog bezaaid met afgebroken takken en omgevallen bomen

RHEDEN - De begraafplaatsen in de gemeente Rheden liggen nog vol met afgebroken takken en omgevallen bomen na de sneeuwval van afgelopen week. Volgens de beheerder is er geen schade ontstaan aan graven.

Door de sneeuw zijn veel takken en bomen afgeknapt. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Rheden doet haar best om de schade zo snel mogelijk op te ruimen. Door begrafenissen is daar nog niks van gekomen.

De begraafplaatsen zijn wel gewoon bereikbaar. Alleen Heiderust in Rheden is door de gladheid nog afgesloten voor auto’s. Deze begraafplaats is wel te voet bereikbaar.

Het betreden van de begraafplaatsen is volgens de gemeente op eigen risico, al is de kans dat er takken naar beneden komen kleiner nu de hoeveelheid sneeuw in de bomen afneemt.