Schoorsteenbrand oorzaak van verwoesting boerderij in Vorden

Foto: Jordi Deckert

VORDEN - De grote, uitslaande brand die zondagmorgen een woonboerderij in het buitengebied van Vorden in de as legde, is waarschijnlijk begonnen als schoorsteenbrand.

Vroeg in de morgen werd de brand gemeld. De brandweer zette vooral in op het behoud van omliggende gebouwen, aangezien ze al inschatte dat de woning niet behouden kon blijven. Toen de eerste brandweerlieden aankwamen, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. Watervoorziening Er werden een brandkraan aan de weg gebruikt en een vijver, die beide niet toereikend bleken. Daarna is overgeschakeld naar water uit een verderop gelegen beek. Volgens de brandweervoerder die bij de brand aanwezig was, is waterwinning in het buitengebied altijd een uitdaging. Zie ook: Flinke, uitslaande brand verwoest woonboerderij in buitengebied