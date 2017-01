Aflevering 18 - 18 januari 2017

ARNHEM - We zijn deze week bij FC Lienden dat zich zaterdag op een andere manier moest vermaken op het veld. De wedstrijd tegen HFC werd afgelast vanwege sneeuw op het hoofdveld.

Op vrijdag leek het veld nog bespeelbaar, maar zaterdagmorgen besloot consul Martin Hofwegen dat er niet gespeeld kon worden. Een dikke laag sneeuw maakte voetballen onmogelijk en dus organiseerde trainer Hans Kraay jr. een andere activiteit.

De Treffers

Bij de Treffer hebben ze sinds een aantal weken een nieuw gezicht. Cendrino Misidjan kwam eind oktober de gelederen van trainer Anton Janssen versterken en dus werd het tijd voor een kennismaking met de in Suriname geboren verdediger.

TEC

Er komt dit seizoen veel af op de bestuurders van de clubs uit de Tweede Divisie. Wij gingen maandag mee met de voorzitter van TEC naar een vergadering waar alle clubs aanwezig waren en maken de balans op na de eerste seizoenshelft.

Jong Vitesse

Bij Jong Vitesse maakten we al eerder kennis met bewegingswetenschapper Jan van Norel. Maandelijks meet en weegt hij alle spelers om zo het belang van voeding en bewegen te laten zien. Het meetmoment in januari is een belangrijke, omdat de jongens een aantal weken vrij zijn geweest.