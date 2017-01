Recordwinst voor Airport Weeze, wel minder passagiers

Foto: Wikipedia

WEEZE - Hoewel het aantal passagiers iets afnam, heeft Airport Weeze in 2016 opnieuw meer winst geboekt. De luchthaven net over de grens in Duitsland spreekt zelfs van het beste jaar ooit.

Airport Weeze sloot het jaar af met een winst van zo'n 2,5 miljoen euro, tegen 2,3 miljoen euro het jaar ervoor. Met een stijging van ongeveer 10 procent is dit het beste resultaat in de geschiedenis van het vliegveld. Volgens directeur Ludger van Bebber is deze positieve ontwikkeling hoofdzakelijk te danken aan 'het vermarkten van vastgoed in combinatie met de zeer goede kostenstructuur van de luchthaven'. Het aantal passagiers nam met 2,9 procent af: van 1,91 miljoen naar 1.85 miljoen. Meest punctuele Duitse luchthaven Van de 22 luchthavens in Duitsland vertrekken de vliegtuigen op Airport Weeze het vaakst op tijd. Het jaar ervoor was dat ook al het geval. Zo'n 40 procent van de passagiers die van Weeze vertrekken, komt uit Nederland. Voor veel mensen in de grensstreek is het dichterbij dan bijvoorbeeld Schiphol.