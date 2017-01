Flinke woningbrand, vlammen uit het dak van huis

Foto: Brandweer Ruurlo

RUURLO - In de avond van zondag 15 januari is de brandweer in Ruurlo druk bezig geweest met een grote woningbrand.

Op het moment dat de brandweer ter plekke was, sloegen de vlammen al uit het dak van de woning. Om de brand te blussen had het brandweerteam van Ruurlo 'groot materiaal nodig', en er kwam ondersteuning van de korpsen uit Vorden, Hengelo, Doetinchem, Zutphen en van de logistieke eenheid uit Wehl. Vanochtend keerden enkele brandweermannen nog terug bij de woning voor het nablussen.

Door: Mediapartner Gelre FM Correctie melden