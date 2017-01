Wie kan er meer vertellen over mishandelingen in centrum Lichtenvoorde?

LICHTENVOORDE - Politie Oost Gelre is op zoek naar meer informatie rond enkele mishandelingen die zaterdagnacht hebben plaatsgevonden in het centrum van Lichtenvoorde.

Politieagenten hebben zaterdagnacht al twee verdachten aangehouden na mishandelingen op de Molendijk. Beiden zitten vast op het politiebureau in Doetinchem. De politie acht het mogelijk dat er meer mensen slachtoffer zijn geworden van mishandeling, dan er bekend is bij de agenten.



Personen die betrokken zijn geweest bij de mishandelingen als slachtoffer of mensen die meer informatie hebben over de ongeregeldheden worden opgeroepen zich te melden bij de politie.