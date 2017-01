Jay-Roy Grot speler van de week

NIJMEGEN - Jay-Roy Grot van NEC is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De fysiek sterke aanvaller was al de beste man bij NEC tegen Willem II en bekroonde dat ook met de winnende treffer. Grot kreeg daarvoor vijf punten. Milot Rashica van Vitesse was goed voor vier punten. De Kosovaarse aanvaller was weer ouderwets op dreef met fraaie dribbels en ook een knap doelpunt. Drie punten gingen naar zijn ploeggenoot Arnold Kruiswijk, die solide speelde als linksback.

Kelvin Leerdam van Vitesse pakte twee punten. De rechtsback had ook veel aanvallende inbreng. Het laatste punt ging naar Ferdi Kadioglu, het talent van NEC dat weer ijzersterk inviel en mede dankzij hem kantelde de wedstrijd. Dario Dumic van NEC blijft leider in het klassement.

TUSSENSTAND:

Dario Dumic (NEC) 26

Lewis Baker (Vitesse) 25

Joris Delle (NEC) 20

Milot Rashica (Vitesse) 16

Ferdi Kadioglu (NEC) 14

Jay-Roy Grot (NEC) 12

Eloy Room (Vitesse) 11

Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) 11

Kevin Mayi (NEC) 11

Marvelous Nakamba (Vitesse) 11

Gregor Breinburg (NEC) 10

Julian von Haacke (NEC) 9

Robbert te Loeke (Achilles'29) 9

Guram Kashia (Vitesse) 9

Filip Bednarek (De Graafschap) 8

Navarone Foor (Vitesse) 6

Matt Miazga (Vitesse) 6

Mohamed Rayhi (NEC) 6

Wojciech Golla (NEC) 6

Mitchell van Bergen (Vitesse) 5

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Alexander Bannink (De Graafschap) 4

Reagy Ofosu (NEC) 4

Nathan (Vitesse) 4

Yuning Zhang (Vitesse) 4

Piotr Parzyszek (De Graafschap) 3

Elvio van Overbeek (De Graafschap) 3

Maikel van der Werff (Vitesse) 3

Dean Koolhof (De Graafschap) 2

Mark Diemers (De Graafschap) 2

Kürsad Sürmeli (Achilles'29) 2

Kelvin Leerdam (Vitesse) 2