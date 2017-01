Gewonde bij aanrijding in Nijmegen

Foto: politie Nijmegen

NIJMEGEN - Een automobilist is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Van Boetbergweg in Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde bij de afrit naar de A73. Een automobilist wilde daar oversteken, maar zag daarbij een tegemoetkomende wagen over het hoofd. Een botsing was het gevolg. Vanwege het ongeval was het kruispunt enige tijd afgesloten.