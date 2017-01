'Haast niet te geloven': Inbrekers beroven zwakke ouderen in hun woning

HARDERWIJK - Inbrekers beroofden dit weekend meerdere ouderen in Harderwijk. Ze kraakten de sleutelkastjes aan de muur van hun seniorenwoningen.

Wijkagent Jelle van Heerikhuize twittert dat het gaat om drie woningen. 'Terwijl de hulpbehoevende ouderen op bed liggen, roven de inbrekers sieraden en geld weg. Je kan het haast niet geloven, maar het gebeurt echt', zegt een verbouwereerde Van Heerikhuize.

Hij zegt dat de politie de zaak hoog opneemt en in de buurt surveilleert. Hoeveel er precies is buitgemaakt, is nog niet bekend.