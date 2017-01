Oplegger vliegt in brand bij tankstation

Foto: politie Zaltbommel

BRUCHEM - Langs de A2 bij Bruchem is in de nacht van zondag op maandag een oplegger in vlammen opgegaan.

Volgens de politie Zaltbommel woedde de brand bij tankstation De Lucht West. De hulpdiensten rukten na de melding met spoed uit, omdat ze dachten dat het brandende voertuig onder de overkapping van het tankstation stond. Maar eenmaal ter plaatse bleek dit niet zo te zijn; de oplegger stond op veilige afstand. Volgens de politie Zaltbommel was de brand snel onder controle. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.