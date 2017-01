NEC'er Breinburg klaar voor transfer naar LA Galaxy

TILBURG - Gregor Breinburg heeft tegen Willem II mogelijk zijn laatste wedstrijd voor NEC gespeeld.

Maar helemaal zeker is dat niet, want zijn transfer naar LA Galaxy is nog niet afgerond.

"Wie weet ben ik er volgende week niet meer. Maar zolang ik nog bij NEC zit, weet de trainer dat ik de volle honderd procent geef. Daarom stelt hij mij ook op."

Als de transfer rond komt, zou het kunnen dat Breinburg toch nog een paar wedstrijden voor NEC speelt, want de voorbereiding van LA Galaxy begint pas in februari. "Wat ik heb gehoord is dat mogelijk, maar dat ligt ook aan NEC. Er ligt een bod bij NEC en het is nu hun beurt om te antwoorden. En als er een akkoord komt, wat ik geweldig zou vinden, kan het best zijn dat ik toch nog een paar wedstrijden speel. Maar dit met LA Galaxy speelt al vanaf vorige winter. En ze kwamen in de zomer al om mij te halen, maar de directie van NEC heeft in overleg met mij besloten dat ik zou blijven. Maar nu zijn ze weer teruggekomen en ik heb er goed over nagedacht. Ik ben nu wel klaar voor zo'n stap."