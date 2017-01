Wordt er al geschaatst? En eten afhalen kan weer gezond zijn. Dit is het nieuws van Blue Monday 16 januari

Laura van Kaam. Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is vandaag Blue Monday, het zou de meest depressieve dag van het jaar moeten zijn. Op het Depressiegala in Amsterdam zingt een zangeres uit Dinxperlo. Verder in het nieuws op maandag 16 januari: waar gaat de eerste ijsbaan open? En over een maaltijdverzorger die dicht was, maar vandaag weer open gaat.

Kunnen we al schaatsen? Het heeft vannacht zo'n 5, 6 graden gevroren. Bij de schaatsliefhebbers beginnen de harten nu sneller te kloppen. Komt er natuurijs om op te schaatsen? Houdt de website en app van Omroep Gelderland in de gaten. Zodra er ijsbanen open gaan, maken we een overzicht. Er worden op verschillende plaatsen in ieder geval de nodige voorbereidingen getroffen. Zie: Waar kunnen we straks schaatsen? Laura van Kaam zingt op Depressiegala Vrijdagavond zat ze nog aan tafel in de talkshow van Eva Jinek. En vanavond treedt zangeres Laura van Kaam uit Dinxperlo op bij het Depressiegala in Amsterdam. De zangeres maakte onlangs bekend zelf ook aan een zware depressie te lijden. Zie: 'Ik ben Laura en depressief', emotioneel betoog van Achterhoekse zangeres BZZY is weer open De verzorger van gezonde maaltijden in Arnhem en Nijmegen BZZY is vanaf vandaag weer open. Na het plotselinge overlijden van zijn vrouw moest bedrijfseigenaar Jeroen Verhoeven vorig jaar de deuren sluiten. Het bedrijf heeft een nieuwe samenwerking gevonden, waardoor het bedrijf weer maaltijden kan bezorgen.