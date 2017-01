Hyballa ziet NEC na de wissels excelleren

TILBURG - Peter Hyballa zorgde met een dubbele wissel dat NEC aan het voetballen kwam tegen Willem II. En dat leidde tot de beslissende 0-1.

"We gingen eerst op power en wilden de tegenstander kapot poweren. En met Larsson en Kadioglu komen er dan twee geweldige voetballers."

Het gat met de degradatieplaatsen is nu acht punten. "Dit is heerlijk. Als je zondag om kwart voor vijf speelt, weet je de andere uitslagen al. We hadden nog één probleem en dat zijn we zelf. We hebben echt geknokt. En nu tegen Roda thuis, weer een directe concurrent. Ik hoop dat er veel supporters komen om deze prachtige kerels te ondersteunen."

De trainer roemt de teamgeest bij NEC. "Op trainingskamp in Spanje waren we een eenheid en ook als we ziek zijn, blijven we een eenheid. Misschien ziet het er raar uit als ik zo coach aan de zijlijn, maar dat ik belangrijk voor de relatie met het team. We zijn samen door het vuur gegaan vandaag en dat is super."