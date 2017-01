Jay-Roy Grot beseft het belang van zijn doelpunt voor NEC

TILBURG - Jay-Roy Grot maakte een essentieel doelpunt voor NEC tegen Willem II.

De sterke aanvaller zorgde met zijn treffer dat NEC naar de tiende plaats stijgt.

"Ik ben superblij. We hadden deze overwinning hard nodig en gelukkig mag ik hem binnenschieten. Ik krijg hem van Ferdi, anders had ik hem niet kunnen maken. Ferdi en ik kunnen heel goed samen spelen. Ik vind het fijn als ik met hem in het veld sta. Ik krijg zelf steeds meer vertrouwen en het gaat steeds beter."

"We hadden de punten hard nodig, want we stonden allemaal bij elkaar. De trainer zei ook dat het superbelangrijk was, omdat de andere resultaten mee zaten. Als we zo door blijven gaan met vechten en scoren, wordt het een mooi seizoen."