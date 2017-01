Het vriest! Zo help je vastgevroren watervogels

GELDERMALSEN - Nu het 's nachts een paar graden vriest, kan het gebeuren dat watervogels vastvriezen. Fotograaf Ab Donker uit Buurmalsen zag zondagochtend twee vastgevroren zwanen zitten in een plas.

'Het was 's ochtends om halftien. Ze zaten in een plas in de buurt van woonwijk De Plantage in Geldermalsen. Ik heb er tien minuten bij staan kijken, ze zaten met hun snavel in de veren. Ze schrokken op een gegeven moment van een hondje dat langs kwam lopen. Ze begonnen te schudden, het ijs brak en zo kwamen ze los', vertelt de fotograaf.

Foto: Ab Donker

Wat moet ik doen als ik een vastgevroren vogel zie?

Dat liep goed af voor de zwanen in Geldermalsen. Wat zijn verstandige stappen, als je een vogel ziet die vastgevroren zit in het ijs?

Marjolijn Hoogland van de onlangs gesloten vogelopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel heeft een duidelijk advies. 'Niet zelf proberen om de vogels te redden.'

Vogels zijn strenge winter niet meer gewend

Het gebeurt volgens Hoogland vaak in vorstperiodes dat watervogels vastvriezen. 'Dieren weten zich vaak niet goed te redden. Zij zijn de strenge winters ook niet meer gewend.'

Hoogland benadrukt dat het belangrijk is dat vastgevroren zwanen niet teveel stress krijgen. 'Ga de vogels niet opjagen. Uit paniek, kunnen ze zichzelf beschadigen.'

Zelf het ijs op levensgevaarlijk

Om te controleren of een vogel echt is vastgevroren of gewoon stil zit op het ijs, adviseert Hoogland om voer te strooien.' Komt een vogel dan niet in actie, dan is het verstandig om de dierenambulance of de brandweer te bellen. 'Ga niet zelf het zwakke ijs op, het kan je je leven kosten', waarschuwt de voormalige vogelopvanghoudster nogmaals.

Als een natte doek in het vriesvak

Het zijn niet alleen zwanen die vast kunnen vriezen. Het gebeurt volgens Marjolijn Hoogland ook bij ganzen en meerkoeten. 'Die zitten dan bij een wak, hebben vochtige pootjes en veertjes en dan krijg je hetzelfde als je het diepvriesvak schoonmaakt met een natte doek. Die vriest ook vast.'

